Volley, Matey Kaziyski torna a indossare la fascia da capitano di Trento

Un tuffo nel passato per l’Itas Trentino. Dopo otto anni la fascia di capitano torna al braccio di Matey Kaziyski. Lo schiacciatore bulgaro aveva già ricoperto questo ruolo in ben 204 partite ufficiali gialloblù, fra il 2009 e 2013, siglando uno dei tanti record che gli appartengono.

Per lui nona stagione della carriera a Trento: nessun altro giocatore di Trentino Volley l’ha indossata tante volte e nessun altro ha mai alzato per primo, come compete a chi ricopre questa mansione, così tanti trofei.

Succede a Simone Giannelli (capitano per 130 partite fra il 2018 e 2021).

OMNISPORT | 06-10-2021 14:29