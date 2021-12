10-12-2021 16:18

Sono state riscontrate diverse positività in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Proprio per questo, con quattro giocatori risultati positivi, è stata rinviata la sfida con Blu Volley Verona valida per la penultima giornata del girone d’andata.

In totale sono sei i positivi aggiungendo anche due membri dello staff. Non si hanno ancora comunicazioni ufficiali da parte della Lega su quanddo verrà disputata la partita.

