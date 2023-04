Volley Modena: Petrella è il nuovo allenatore

Prende il posto di Giani, ad agosto farà 34 anni e riceve in eredità una squadra che ha appena vinto la Cev Cup

29-04-2023 14:32

Scelta a sorpresa per Giulia Gabana: il successore di Andrea Giani sulla panchina del Volley Modena sarà infatti Francesco Petrella, che il 19 agosto compirà 34 anni. Quest’ultimo era attualmente il secondo di Angelo Lorenzetti a Trento.

Per Petrella si tratta di un ritorno: dal 2012 al 2015 ha mosso i primi passi come allenatore delle giovanili del Modena Volley. Era terzo allenatore nell’anno del triplete firmato Dhl. L’anno dopo, per un periodo, è stato secondo allenatore. È in Trentino come secondo dalla stagione 2017/2018. Tra Modena e Trento, Petrella ha in bacheca un Mondiale per Club, una Cev Cup, uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe.