Volley, Monza riparte da capitan Beretta

20-06-2022 16:55

Conferme importanti in casa Vero Volley. Anche la prossima stagione vestirà la maglia monzese capitan Thomas Beretta. Il lombardo si prepara all’ottava annata consecutiva con la stessa maglia.

Nell’ultima annata ha messo a segno, in 41 presenze, tra Campionato, Play-Off Scudetto, Play-Off 5° posto, Del Monte Coppa Italia, Del Monte Supercoppa e CEV Cup, e 128 set disputati, 191 punti, il 60,3% in attacco, 6 ace e 62 muri.

“Dopo tutti questi anni a Monza riuscire ad alzare una coppa davanti al nostro pubblico è stato qualcosa di straordinario – ha detto – In questa settima stagione vissuta qui ci sono state tante emozioni indescrivibili, ed ora siamo pronti a tuffarci nell’ottavo anno con la stessa determinazione. L’annata alle porte non giocheremo in Europa, purtroppo, però con questo gruppo che sta prendendo forma cercheremo di migliorare il record di posizionamento in regular season, centrare una nuova qualificazione alle coppe europee e portare a casa un titolo nazionale. Voglio ringraziare i tifosi, la società e soprattutto la squadra e tutti i compagni dell’ultima stagione, anche quelli che non resteranno e che sono sicuro porteranno nel loro cuore questa avventura, capaci di dare il massimo per arrivare ad un grande traguardo come la CEV Cup. Non vediamo l’ora di tornare in campo ed abbracciare i nostri tifosi per puntare a nuovi successi insieme”.