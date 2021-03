Volley, Monza si impone 3 a 0 con Chieri

Iniza alla grande il percorso della Saugella Monza. In Gara 1 dei Quarti di Finale le monzesi si impongono infatti con un rotondo 3-0 contro la Reale Mutua Fenera Chieri tra le mura di casa.

MVP della serata Anna Danesi con ben 6 muri e ottima prestazione anche di Parrocchiale. Giovedì in Piemonte c’è però Gara 2: la Saugella vuole chiudere, Chieri tornare in Brianza sabato prossimo per Gara 3,

Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-22 25-20 25-18)

OMNISPORT | 29-03-2021 20:30