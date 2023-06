Volley, Nations League: Italia, pesante 0-3 con gli Usa

Gli azzurri di De Giorgi hanno perso pesantemente, non riuscendo praticamente mai a entrare in partita

09-06-2023 09:11

Pesante e netta sconfitta per l’Italia del volley nella Nations League. Al cospetto degli Stati Uniti, gli azzurri hanno perso per 3-0 con questi parziali: 25-15, 25-18, 25-19. E’ il secondo ko in due partite per la squadra di Fefè De Giorgi dopo la sconfitta contro l’Argentina, sempre per 3-0.

A Ottawa, i campione del mondo e d’Europa in carica sono in formazione assolutamente sperimentale, senza molti dei big. Le seconde linee appaiono nettamente inferiori ai titolari, oltre che alle squadre che stanno partecipando alla competizione. Contro gli Usa, è apparso sotto tono anche Romanò, che invece si era salvato all’esordio contro i sudamericani.