Volley, nel derby lombardo Busto vince in rimonta su Monza

Esordio senza punti per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, fermata alla E-Work Arena di Busto Arsizio dalle padrone di casa della Unet E-Work, in rimonta, per 3-1.

La prima giornata di andata della Serie A1 femminile 2021-2022 ha visto una partenza da capogiro per le brianzone nel derby lombardo, sorprese poi alla lunga dalla formazione di Musso, salita con pazienza sia in attacco che al servizio, dal secondo gioco in poi, con Mingardi e Gray (MVP del match) a mettersi in evidenza.

A parlare, a fine match, Alessia Gennari schiacciatrice di Monza: “Non siamo riuscite a reagire quando le cose non andavano più bene come all’inizio. Loro ci hanno preso le misure nel sistema muro-difesa e noi facevamo fatica a mettere palla giù in attacco. Abbiamo commesso tanti errori in battuta e di conseguenza loro avevano un gioco più facile. Sappiamo che c’è tanto da lavorare: siamo una squadra nuova e dobbiamo ancora trovare i giusti ingranaggi. Non dobbiamo perdere la fiducia in noi stesse, anzi dobbiamo imparare a reagire e a trovare soluzioni quando le cose non vanno perchè abbiamo le capacità per farlo”.

OMNISPORT | 10-10-2021 10:25