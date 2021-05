Volley, Perugia annuncia il nuovo tecnico: si tratta di Nikola Grbic

Meno di 20 giorni, Nikola Grbic sollevava la Champions League con la squadra polacca dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle che in finale si era imposta sull’Itas Trentino.

Oggi, dopo settimane di rumors è arrivata l’ufficialità del suo ingaggio a Perugia visto che la Sir a fine stagione, in pieni play off scudetto aveva esonerato il tecnico Heynen.

Un ritorno in quella realtà dove aveva iniziato la carriera: “Né io né la società siamo quelli di sette anni fa, siamo entrambi cambiati e in meglio per cui penso che sarà un’avventura migliore di quella precedente. La stagione 2014-2015, penso, fu comunque positiva, ma è chiaro che ora bisogna giocare per cercare di vincere. La società e la squadra sono più attrezzate, io sono cresciuto e spero otterremo risultati migliori“.

OMNISPORT | 18-05-2021 17:12