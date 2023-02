Volley, Piacenza conquista la Coppa Italia

Gli emiliani si sono imposti su Trento per 3-0

26-02-2023 18:24

Il giorno dopo l’incredibile vittoria contro i campioni del mondo di Perugia, Piacenza completa l’opera strapazzando in finale l’Itas Trentino e vincendo la Coppa Italia 2023 di pallavolo.

La Bluenergy si è imposta nettamente per tre set a zero, con i parziali di 25-22, 25-17 e 25-23. Sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli emiliani hanno brillato trascinati dallo schiacciatore Leal, a segno con 20 punti, e da Lucarelli (9).

Per Trento l’ultimo ad arrendersi è stato Matey Kaziyski (21 punti), mentre non hanno brillato Michieletto e Lavia, 7 punti a testa per entrambi.

Piacenza, arrivata come testa di serie numero cinque del tabellone, ha così conquistato il trofeo per la prima volta dopo nove anni e ora punta a stupire anche per il resto della Superlega, che la vede attualmente sesta in classifica a 31 punti.

Questa la gioia del libero di Piacenza, Leonardo Scanferla: “Gli ultimi giorni al top ci hanno portato alla vittoria. Abbiamo dimostrato che le partite secche le sappiamo giocare. Nelle ultime due settimane abbiamo dato tutto”.