Volley, Piacenza ingaggia Fabio Ricci

Il centrale ha firmato un contratto biennale

01-06-2023 15:48

Nuovo innesto per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Il club ha annunciato oggi l’acquisto di Fabio Ricci, centrale classe 1994 che nell’ultima stagione ha giocato a Siena.

“Quando è arrivata la chiamata di Piacenza – ha sottolineato Fabio Ricci – non ci ho impiegato molto a dire di sì. Non potevo certo rifiutare un’occasione del genere, arrivo in una delle Società più importanti della SuperLega, le motivazioni della Società sono alte, so che sono arrivato in un ambiente serio. Arrivo con tanta buona volontà e voglia di dare ogni giorno in palestra il massimo, voglio continuare a crescere sia come giocatore che come persona e credo di essere arrivato nell’ambiente giusto per poterlo fare. Ci aspetta una stagione impegnativa, si giocherà anche la Champions League e le occasioni non mancheranno per trovare il campo, per me è un onore difendere i colori di questa Società. Un saluto a tutti i tifosi, ci vedremo presto e spero che saranno in tanti a seguirci”.