Volley, Piccinini: “Io allenatrice? Non mi precludo nulla, anche i reality”

Per Francesca Piccinini sembra essere arrivato ufficialmente il momento di dire basta con il volley giocato e questa volta dovrebbe essere la decisione definitiva dopo vari annunci e puntuali smentite.

La schiacciatrice quarantaduenne di Busto Arsizio ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato la sua difficile scelta. “Sono sicura al cento per cento. È giusto così, largo alle giovani“, esordisce l’ex azzurra prima di parlare del suo futuro. “Ora cercherò di capire. Busto Arsizio mi ha chiesto di restare a far parte del progetto – prosegue -. Non mi precludo nulla: allenare le ragazzine, commentare il volley in tv, quei reality a cui ho detto no in questi anni. Si chiude una porta, se ne aprono altre“.

“Avrei dovuto smettere con la settima Champions vinta a 40 anni con Novara – ricorda la pallavolista -. Poi Busto mi ha fatto una corte spietata. La verità è che mi sento sempre quella ragazzina che guardava i cartoni di Mila e Shiro. Anche adesso che lascio, non voglio perdere quella ragazzina“. Ma la paura c’è dopo tanti anni di sport ad alto livello. “Temo di non riuscire a trovare qualcosa che mi faccia battere il cuore come il volley. Se ha contato la decisione di Mazzanti di non portarmi all’Olimpiade? Avrei preferito me lo dicesse a voce anziché leggerlo sui giornali, ma non ha pesato nulla“.

OMNISPORT | 15-04-2021 09:21