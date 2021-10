Volley, Santarelli: "Possiamo fare ancora meglio"

L’Imoco Conegliano ha portato a casa il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, battendo ancora una volta l’eterna rivale Novara.

A fine match ha parlato Davide Santarelli, allenatore delle pantere. “

Credo che sia stato un bell’antipasto di questo campionato, una partita non perfetta, com’è normale che sia a inizio stagione, con due squadre che si stanno allenando da poco tempo e giocatrici che arrivavano da un’estate impegnativa. Siamo molto contenti, perché ce l’abbiamo fatta nonostante le defezioni e la stanchezza“.

“Sapevo che avremmo avuto difficoltà – ricorda Santarelli – prima di tutto per merito di Novara, perché ha costruito una squadra forte e con tante alternative, e poi perché non eravamo assolutamente al cento per cento, molto lontani da quello che questa squadra può dimostrare. Sono molto contento per questo risultato, e poi è bello finalmente vedere un po’ di persone al palazzetto“.

