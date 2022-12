Volley – Scelte le sedi delle finali di Nations League 2023

09-12-2022 17:31

Sono state annunciate oggi, venerdì 9 dicembre, le sedi delle finali di Nations League in programma nel 2023.

Il torneo femminile andrà in scena nella sua fase finale dal 12 al 16 luglio e lo farà negli Usa, precisamente in Texas al College Park Center di Arlingtondal. La nazionale italiana si presenterà all’evento da campione in carica.

Quanto agli uomini l’atto conclusivo si svolgerà a Danzica , in Polonia, dal 19 al 23 luglio. Nelle scorse edizioni fu proprio l’Italia protagonista prima a Rimini poi a Bologna.