Volley, secondo k.o consecutivo per Trento

17-10-2022 16:19

Prima vittoria stagionale in Regular Season per la Gas Sales Bluenergy Piacenza. L’Itas Trentino lotta fino all’ultimo pallone, ma alla fine deve alzare bandiera bianca. Un successo per Piacenza che corrisponde al secondo k.o di Trento. Assenze importanti da entrambe le parti, in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza mancavano Leal e Alonso, in casa Trento Sbertoli. Debutto stagionale in biancorosso per Ricardo Lucarelli di nuovo in campo dopo oltre un mese di assenza per l’infortunio patito con il Brasile ai Mondiali.

Risultati 3a giornata di andata di SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia – WithU Verona 3-0 (25-22, 25-14, 25-20)

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 25-13, 25-19)

Allianz Milano – Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-18, 29-27, 25-17)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-22)

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova 3-1 (25-19, 31-33, 25-20, 25-15)

Gioiella Prisma Taranto – Vero Volley Monza 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 9, Top Volley Cisterna 9, Cucine Lube Civitanova 7, Allianz Milano 5, Pallavolo Padova 4, WithU Verona 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 4, Itas Trentino 4, Valsa Group Modena 4, Gioiella Prisma Taranto 3, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0.