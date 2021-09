Volley, sfuma l'oro per l'U18. Mencarelli: "Percorso strepitoso"

Il sogno delle azzurrine del volley U18 si è interrotto sul più bello.

La formazione azzurra si è arresa in finale alla Russia per 3 a 0 (25-16, 25-17, 25-20) e ha conquistato comunque una splendida medaglia d’argento.

Queste le parole del C.T, Marco Mencarelli: “La squadra ha fatto un percorso strepitoso, soprattutto tenendo conto dei grossi cambiamenti effettuati rispetto all’Europeo dello scorso anno. Devo dire grazie alle ragazze, sono andate oltre ogni nostra aspettativa. Ci siamo presentati al Mondiale non conoscendo tante avversarie e quindi avevamo dei punti interrogativi sul livello che avremo trovato. Partita dopo partita abbiamo avuto una crescita esponenziale, è stato un Mondiale entusiasmante: il gruppo ha fatto un grandissimo salto di qualità e sono convinto che sia ancora parziale, perché c’è margine per migliorare”

E poi: “Contro ogni avversaria le ragazze sono state capaci di uscire anche da situazioni complicate e solo la miglior Russia del torneo è stata in grado di metterci così tanto in difficoltà, da non riuscire a ribaltare la situazione.

Onore a loro, perché in questo momento sono la squadra più forte e come si è visto hanno qualcosa in più di noi.

Come ho già detto sono molto soddisfatto dei tanti segnali di crescita mostrati sia a livello individuale, sia come collettivo. Da questa base bisognerà ripartire per crescere ulteriormente.

Per il movimento femminile è stata una stagione eccezionale, se guardiamo i risultati della seniores, dell’under 20 e il nostro cammino emerge con forza il ruolo da protagonista dell’Italia. Confermarsi in ogni categoria al vertice del ranking è un fattore molto importante, ti permette di programmare l’attività con tempo e lavorare al meglio per preparare le competizioni principali”.

OMNISPORT | 30-09-2021 19:51