Volley, Solè: "Abbiamo iniziato l'anno al meglio"

09-01-2023 16:11

L’anno della Sir Safety Perugia è iniziato sempre con una vittoria: gli umbri sono ancora imbattuti in campionato e non solo.

Nel weekend, l’ennesima vittoria in campionato contro Verona. Sebastian Solè, centrale argentino ha così commentato il successo: “Direi che certamente il 2023 è iniziato nel migliore dei modi, avevamo l’obiettivo di vincere e lo abbiamo centrato. Siamo stati forse a volte imprecisi nel sideout, ci abbiamo messo un po’ a trovare ritmo, ma la nostra fase break è stata molto buona. Parlo in particolare di muro e battuta, fondamentali che sono determinanti contro una squadra come Verona”.