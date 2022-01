Volley, storica Milano in Final Four. Piano: "Siamo stati proprio bravi"

17-01-2022 12:20

Alle Final Four di Coppa Italia, del 5 e 6 marzo, ci sarà anche l’Allianz Powervolley Milano (sfiderà Trento).

Ieri, i ragazzi di Piazza hanno infatti battuto a sorpresa, per 3 set a 1, i campioni d’Italia della Lube. Entusiasta capitan Matteo Piano: “Ci siamo detti che era una partita per sognare, da dentro fuori. Forse ognuno di noi con le proprie nazionali questo tipo di sfide le ha giocate tante volte, ma per noi come squadra era la prima. Le Final Four di coppa Italia è la cosa che a me personalmente piace di più in tutta la stagione. È bello perché siamo cresciuti come team. Siamo stati bravi. Sono contentissimo, continueremo a lavorare sugli aspetti da migliorare perché incontreremo delle grandi squadre. Sono qua da tanti anni e sono felice che ci siamo insieme, è stata una bella partita, abbiamo giocato una bella pallavolo. Siamo stati proprio bravi”.

