Volley, stravolto ancora il calendario della Lube

23-02-2022 11:57

Cambia ancora una volta il calendario di Superlega per la Cucine Lube Civitanova. Gli ultimi rinvii legati ai casi di positività nel gruppo squadra biancorosso e i tempi stretti a disposizione per recuperare le gare hanno imposto delle modifiche mirate da parte della Lega Pallavolo Serie A.

Domenica 27 febbraio (ore 18), come da calendario, i cucinieri saranno di scena a Taranto per la 10a giornata di ritorno contro la Gioiella Prisma, mentre mercoledì 2 marzo (ore 20.30), invece di ricevere la visita di Milano (slittata al 23 marzo), gli uomini di Chicco Blengini ospiteranno la Top Volley Cisterna per il recupero della 9a giornata di ritorno. Sabato 5 marzo (ore 20.30), weekend delle finali di Del Monte Coppa Italia, come già comunicato, Civitanova andrà al PalaPanini per sfidare la Leo Shoes PerkinElmer Modena nel recupero del 6° turno di ritorno.

Tra martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 marzo (data e orario da definire) la Lube ospiterà i polacchi dello Jastrzebski Wegiel per l’andata dei Quarti di CEV Champions League. Nel fine settimana del 12 e 13 marzo (data e orario da definire), invece, i campioni d’Italia rinunceranno al turno di riposo per andare all’AGSM Forum e affrontare Verona Volley per il recupero della 4a di ritorno.

La seconda partita dei Quarti di Finale di Champions League è in programma nella Hala Widowiskowo tra martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 marzo (data e orario da definire). Poi si chiuderà la regular season con due big match: domenica 20 marzo (ore 18) la Lube sfida alla Sir Safety Conad Perugia per la 13a giornata di ritorno, mentre mercoledì 23 marzo (ore 20.30) l’Eurosuole Forum ospiterà il match casalingo con l’Allianz Milano, valevole come recupero della 5a di ritorno.

10a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Domenica 27 febbraio 2022, ore 18

Gioiella Prisma Taranto – Cucine Lube Civitanova

Recupero 9a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna

Recupero 6a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 5 marzo 2022, ore 20.30

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Cucine Lube Civitanova

Recupero 4a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 12 o domenica 13 marzo 2022, orario da definire

Verona Volley – Cucine Lube Civitanova

13a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Domenica 20 marzo 2022, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

Recupero 5a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

OMNISPORT