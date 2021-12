Volley Superlega, bene Monza e Trento

20-12-2021 10:14

Solo tre i match giocati in Superlega, ieri, 19 dicembre, a causa di rinvii dovuti a contagi tra le fila di Piacenza e Modena. Oltre al convincente successo di Perugia sulla Lube campione d’Italia, vincono anche Monza e Trento.

Vero Volley Monza – Verona Volley 3-2 (25-17, 23-25, 26-24, 22-25, 17-15)

Si chiude con un successo al tie-break il girone di andata della Vero Volley Monza, capace di battere 3-2 Verona Volley nell’anticipo della tredicesima giornata della SuperLega Credem Banca 21-22. I lombardi si aggiudicano la sfida e la settima perla in campionato.

Itas Trentino – Top Volley Cisterna 3-0 (25-15, 25-14, 25-22)

L’Itas Trentino si ripresenta, dopo più di tre settimane di assenza per far fronte ai propri impegni internazionali, in SuperLega con un rotondo 3-0 alla BLM Group Arena imposto ai danni di Cisterna nel posticipo della domenica sera. Un risultato che le consente di blindare almeno il quarto posto in classifica al termine del girone d’andata.

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 1-3 (15-25, 20-25, 30-28, 21-25)

Recupero 12a giornata di Andata SuperLega Credem Banca

Giovedì 23 dicembre 2021, ore 19.00

Verona Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Recupero 13a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 26 dicembre 2021, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

1a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Domenica 26 dicembre 2021, ore 15.30

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

Domenica 26 dicembre 2021, ore 16.30

Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia

Domenica 26 dicembre 2021, ore 18.00

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Vero Volley Monza

Verona Volley – Itas Trentino

Rinviata a mercoledì 12 gennaio 2022, ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Rinviata a giovedì 20 gennaio 2022, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gioiella Prisma Taranto



