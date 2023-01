09-01-2023 10:10

Terza giornata di Superlega con la solita Perugia ancora imbattuta che liquida con un 3 a 0 Verona. Nulla da fare per la Lube che dopo l’eliminazione della Coppa Italia incappa anche in una sconfitta in campionato contro Modena che consolida la seconda posizione.

Vittoria facile di Milano contro Siena. Portano a casa due punti Padona, vincente al tie break contro Latina e tre punti, faticando per Monza contro Taranto.

Risultati 3a Giornata di ritorno SuperLega Credem Banca:

Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-23, 22-25, 27-25, 30-28)

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 25-19, 19-25, 21-25)

Emma Villas Aubay Siena – Allianz Milano 0-3 (15-25, 22-25, 15-25)

WithU Verona – Sir Safety Susa Perugia 0-3 (17-25, 17-25, 16-25)

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna 3-2 (17-25, 19-25, 25-21, 25-20, 15-12)

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-16, 25-21, 25-19)