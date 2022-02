Volley, Trento si impone contro Padova

23-02-2022 10:14

Nel recupero della quarta giornata di ritorno di Superlega, l’Itas Trentino si impone contro la Kioene Padova.

Padova fa vedere una buona prestazione come successo due giorni fa a Perugia, ma anche questa volta non è sufficiente per conquistare punti. I bianconeri servono bene per tutto il match, ma Trento non perdona e fa valere la sua maggiore qualità.

A fine match le parole di Sbertoli: “Per noi sono tre punti importanti, arrivati in un campo difficile dove incontravamo una squadra che sta cercando punti per salvarsi. È stata una partita ben giocata da entrambe, noi siamo stati bravi a raddrizzare il primo set e ad allungare nel secondo. Nel terzo sono stati migliori di noi, ma nel quarto abbiamo fatto prevalere la nostra voglia di vincere la partita”.

Kioene Padova – Itas Trentino 1-3 (25-27, 16-25, 25-20, 21-25)

