Volley, tris per l'Italia di De Giorgi: ora c'è la Polonia

Terza vittoria nella settimana 2 della VNL

24-06-2023 16:36

Terza vittoria su tre gare in Olanda per l’Italia che ha avuto la meglio sulla Serbia con un altro 3-0 (25-11, 25-21, 25-20).

Azzurri da subito bravi a imporsi a muro, 13 quelli vincenti e al servizio, con 5 ace.

La Serbia, priva di alcuni suoi elementi chiave, ha trovato la sua reazione nel secondo set, dopo un primo nel quale l’Italia è stata capace di non lasciare spazio agli avversari, con Peric migliore tra i suoi con 15 punti.

Top scorer della gara Yuri Romanò che alla fine ha messo a terra 15 punti, insieme alla buona prova di Russo che nel suo tabellino personale ha messo a segno 14 punti dei quali 6 firmati a muro. Esordio in VNL per Magalini che al suo primo ingresso in campo firma il muro vincente che vale il primo match point azzurro.

Ora gli azzurri torneranno in campo domenica alle 12.30 con la Polonia per il match che chiuderà la week 2 olandese.