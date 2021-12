Volley, Verona si impone su Piacenza

24-12-2021 13:16

Il recupero della 12a giornata di Superlega va ai padroni di casa del Verona Volley dopo una maratona equilibrata di cinque set contro la Gas Sales Piacenza, di ritorno dopo alcune giornata di stop a causa el Covid.

Mvp Mads Jensen: “Una vittoria molto importante per noi, anche perché il nostro gioco cresce di partita in partita. Oggi abbiamo dato un saggio del lavoro quotidiano, siamo contentissimi. In casa giochiamo sempre fortissimo perché abbiamo un settimo giocatore, questo pubblico meraviglioso. Abbiamo vinto anche grazie ai tifosi. Ora non c’è tempo da perdere, torniamo subito al lavoro perché tra pochi giorni saremo qui contro Trento Vogliamo andare forte”.

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Conad Perugia 34, Cucine Lube Civitanova 28, Leo Shoes PerkinElmer Modena 25, Itas Trentino 25, Vero Volley Monza 20, Gas Sales Bluenergy Piacenza 18, Kioene Padova 15, Allianz Milano 15, Top Volley Cisterna 13, Verona Volley 11, Gioiella Prisma Taranto 10, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Gioiella Prisma Taranto e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

2 incontri in meno: Allianz Milano.

OMNISPORT