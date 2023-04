Volley, verso le finali scudetto: le finaliste si decidono domani

Alla "Bella" si decideranno le squadre che voleranno in finale scudetto

24-04-2023 14:31

Si gioca martedì 25 aprile a partire dalle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento la quinta e decisiva sfida della serie di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 fra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. A tre giorni da gara 4 in Emilia, che ha riportato in parità le sorti del confronto, si torna quindi in campo per la partita che assegnerà alla vincente l’accesso alla Finale.

“Ancora prima dell’inizio della serie sapevamo che gara 5 poteva essere un’ipotesi verosimile – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino Lorenzetti – . Trovarci sul 2-2 dopo essere stati avanti 2-0 sicuramente ci ha lasciato ovviamente addosso rammarico, anche perché alcune occasioni nelle ultime due partite non sono state sfruttate a dovere, ma nessuno di noi si era illuso di aver già realizzato la parte più difficile del compito con le affermazioni delle prime due partite. Quello che ci attende è un incontro da vivere al massimo, nella consapevolezza che abbiamo fatto tanto per arrivare ad avere questa opportunità e che possiamo mettere in difficoltà una grande squadra come Piacenza, soprattutto se riusciremo a ritrovare efficienza in attacco ed in particolar modo nella fase di break point”.

A gara 5 si ritrovano anche Cucine Lube Civitanova e Allianz Powervolley Milano. Cucinieri e meneghini sono sul 2-2: dopo il successo netto degli uomini di Chicco Blengini in Gara 1, sono arrivati il colpo di coda al tie break nel secondo round del sestetto di Roberto Piazza e il successivo blitz degli ambrosiani con il massimo scarto nel terzo atto, ma anche la rimonta folle dei campioni d’Italia sabato a Milano da 0-2 a 3-2 nel quarto faccia a faccia. In arrivo altre emozioni forti, i biancorossi dovranno lottare fino alla fine.

Gianlorenzo Blengini, allenatore Cucine Lube Civitanova ha detto: Ci prepariamo a una sfida tanto importante quanto dura mentalmente e tecnicamente. Nelle fasi in cui si gioca con tale frequenza si deve tenere allenata la testa e arrivare concentrati ai match, ma si è sempre in viaggio e manca il tempo per migliorare a dovere gli aspetti tecnici individuali. Sul gioco abbiamo lavorato molto durante la Regular Season, soprattutto per allenare ricezione e attacco di palla alta. Ci aspetta una sfida complicata contro un team preparato. Le gare dei Play Off sono impronosticabili, ma di una cosa sono certo, per avere la meglio dovremo lottare su ogni singolo pallone”.

Mentre il numero uno dei lombardi, Piazza:“Come contro Perugia, sarà l’ultimo round da giocare contro Civitanova in ogni caso. Le due squadre si conoscono bene, si sono date botte da orbi nelle prime quattro partite alternando alcune giocate straordinarie a qualche errore evitabile. Adesso 0-0, palla al centro. Vincerà chi darà l’ultima botta vincente: sarà una gara da disputare ai punti, sarà un match da disputare sul ring, sicuramente che finirà anche questo ai punti. Noi ci stiamo attrezzando, abbiamo uno zaino pieno di risorse, vedremo di metterle in campo tutte”.