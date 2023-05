Volley, Wolosz allontana le voci di mercato

La regista ha semntito le voci di mercato

23-05-2023 13:52

Da un po’ di tempo circolano voci di mercato sul futuro della regista polacca Asia Wolsz.

Molti la davano molto vicina al Fenerbahce ma la palleggiatrice ha smentito la notizia nel corso di un’intervista su Worn Tube.

“Questa situazione è stata molto divertente per me nelle ultime due settimane, perché nessuno mi ha consultato al riguardo e non mi ha chiesto la mia opinione. Anche la stampa polacca l’ha ripresa e non c’è stata alcuna verifica. Per me, infatti, il mercato è terminato a gennaio, quando avevo ancora un’opzione con Conegliano, ho firmato e sono rimasto. Io sto bene lì. Erano arrivate delle proposte, ma alla fine ho deciso che era più redditizio per me in termini di cose private che già conosco, cioè il posto o la squadra, di restare lì. Mi sento bene a Conegliano. A volte il denaro non è la cosa più importante, ma il comfort mentale e il comfort lavorativo. So tutto, anche il lavoro dell’allenatore mi si addice”