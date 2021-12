Volley, Zaytsev: "Contentissimo per il mio punto"

10-12-2021 14:26

La Lube Civitonava dopo la vittoria con il Funvic arriva da capolista a giocarsi questa sera la semifinale con l’Itas Trentino nel Mondiale per Club.

Tiene così i piedi per terra il coach Chicco Blengini: “Dobbiamo sistemare il servizio per le partite che ci attendono, perché commettiamo troppi errori, e il livello di questa competizione esige sicuramente una performance migliore in questo fondamentale”.

Molto contento, anche per il suo rientro in campo e per aver messo a referto il proprio nome Ivan Zaytsev: “Sono contentissimo, per la vittoria e per il mio primo punto con la maglia della Cucine Lube a distanza di sette anni dall’ultima volta. Sensazioni molto positive. Faccio il massimo per fornire il mio contributo in questi momenti e anche per mettere benzina nelle gambe, dato che da domani si farà davvero sul serio. Ora cerchiamo di ricaricare le batterie”.

OMNISPORT