Volleyball Nations League, le avversarie dell'Italia

28-01-2022 10:08

La federazione mondiale di volley ha reso noto accoppiamenti delle squadre che prenderanno parte all’edizione 2022 della Volleyball Nations League.

Le azzurre Campionesse d’Europa in carica, cominceranno il loro cammino ad Ankara, in Turchia (31 maggio – 5 giugno) dove affronteranno Turchia, Cina, Olanda e Belgio. Le ragazze di coach Mazzanti poi andranno in Brasile (14 – 19 giugno) per giocare contro Serbia, Germania, Repubblica Dominicana e Brasile. Concluso il periodo in Sud America, il gruppo azzurro volerà in Russia (28 giugno – 3 luglio), per scontrarsi contro Polonia, Thailandia, Russia e Corea del Sud.

La Nazionale maschile, invece, comincerà il proprio percorso a Ottawa, in Canada dove affronterà dal 7 al 12 giugno la Francia, la Polonia, l’ Argentina e il Canada. Nel secondo weekend di gare in programma dal 21 al 26 giugno nelle Filippine gli azzurri giocheranno nell’ordine contro: Germania, Giappone, Slovenia e Russia. Nella terza settimana (5-10 luglio) gli azzurri Campioni d’Europa di De Giorgi saranno, invece, impegnati in Russia con l’Iran, la Bulgaria, la Serbia e l’Olanda.

TORNEO FEMMINILE

Week 1 (Ankara, Turchia)

31 maggio – 5 giugno

Turchia-Italia

Cina-Italia

Olanda-Italia

Belgio-Italia

Week 2 (Brasilia, Brasile)

14 – 19 giugno

Serbia-Italia

Germania-Italia

Italia-Repubblica Dominicana

Italia-Brasile

Week 3 (Ufa, Russia)

28 giugno – 3 luglio

Italia-Polonia

Thailandia-Italia

Italia-Russia

Italia-Corea del Sud

FINALI: 13-17 luglio

Le pool

Week 1

Ankara (Turchia): Italia, Belgio, Serbia, Thailandia, Turchia, Cina, Russia, Olanda

Bossier City (USA): Usa, Brasile, Giappone, Repubblica Dominicana, Germania, Polonia, Corea del Sud, Canada.

Week 2

Brasilia (Brasile): Brasile, Turchia, Repubblica Dominicana, Olanda, Italia, Germania, Serbia, Corea del Sud

Pasay (Filippine): Usa, Cina, Giappone, Russia, Belgio, Polonia, Thailandia, Canada

Week 3

Calgary (Canada): Canada, Usa, Turchia, Giappone, Olanda, Belgio, Germania, Serbia

Ufa (Russia): Russia, Cina, Brasile, Repubblica Dominicana, Italia, Polonia, Corea del Sud, Thailandia

OMNISPORT