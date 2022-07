Volleyball Nations League, troppa Francia per l'Italia: ko 3-0 e Bleus in finale

23-07-2022 23:05

Dopo aver visto la semifinale di Volleyball Nations League di Bologna tra Italia e Francia, ci sono poche cose da dire, se non che i transalpini hanno nettamente meritato di vincere, dimostrandosi al momento una nazionale davvero molto superiore rispetto a quella allenata da Fefè De Giorgi.

Finisce 0-3 (22-25; 20-25; 15-25) in meno di un ora e mezza di gioco, con gli azzurri che provano a giocarsela almeno per un set, perdendolo poi per appena tre punti. Dal secondo parziale in poi è diventata sempre più evidente la superiorità francese, che ha chiuso demolendo gli azzurri nel terzo e ultimo set, parziale nel quale l’Italia segna appena 15 punti.

I campioni olimpici in carica ora se la vedranno contro gli USA, che hanno vinto nell’altra semifinale, quella delle 18.00, contro la Polona per 3-0 (25-22, 25-23, 25-13), in una gara molto meno combattuta rispetto a ciò che ci si aspettava alla vigilia.

Prova confusa quella degli azzurri, andati quasi subito in apnea e tenuti a galla dai punti di Michieletto (in doppia cifra) e dalle giocate di Giannelli, ma questo non è bastato contro una nazionale simile come quella francese. Jean Patry miglior marcatore dell’incontro con 16 punti (3 ace ma anche tante battute a rete), ma match spaziale di N’Gapeth (14 con 4 battute vincenti) e super serata anche per Trevor Clevenot (15).

Per l’Italia ora rimane la finale terzo-quarto posto contro la Polonia grande delusa del torneo.

Il tabellino della partita:

Italia – Francia 0-3 (22-25; 20-25; 15-25)

Italia: Recine , Michieletto , Giannelli , Balaso (L) , Sbertoli , Zaytsev , Bottolo , Cortesia , Galassi , Lavia , Romanò , Anzani , Russo , Scanferla (L) . All. De Giorgi.

Francia: Chinenyeze , Grebennikov (L) , Patry , Toniutti , N’Gapeth , Brizard , Boyer , Le Goff , Henry , Clevenot , Louati , Diez (L) , Derouillon , Jouffroy . All. Giani.