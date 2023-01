Vollley f., vincono Conegliano e Milano

09-01-2023 10:28

Un’insolita domenica con solamente due partite in programma chiude la prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1. Due vittorie esterne: a Pinerolo, Milano non si fa sorprendere e archivia la pratica in tre set, mentre a Cuneo, la battaglia in cinque set tra le gatte e Vallefoglia sorride alle urbinati, che effettuano il sorpasso in classifica.

SERIE A1

1° GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 6 gennaio

Trasportipesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 (25-19 19-25 17-25 25-20 12-15)

Sabato 7 gennaio ore 19.00

E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20 25-19 25-20)

Sabato 7 gennaio

Volley Bergamo 1991-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 17-25, 26-28)

Sabato 7 gennaio ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (21-25, 18-25, 26-24, 18-25)

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-13, 25-17, 25-19)

Domenica 8 gennaio ore 17.00

Wash4green Pinerolo-Vero Volley Milano 0-3 (22-25, 21-25, 21-25)

Domenica 8 gennaio ore 19.30

Cuneo Granda S.Bernardo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (21-25, 25-21, 17-25, 25-19, 7-15)