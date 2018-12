Vucinic getta il cuore oltre l'ostacolo

Avellino, in pieno caos, ospita Sassari nel prossimo turno di campionato.

Il coach irpino, Nenad Vucinic, cerca di tenere il gruppo compatto. "Mi è stato chiesto se qualche giocatore volesse andare via e ho detto no. Per quello che ne so, non è cambiato niente. I rumours delle ultime ore non aiutano certamente la preparazione in vista di un match difficile come quello di domenica: il mio dovere di coach è fare in modo che la concentrazione sia la migliore possibile" ha detto il serbo.

"Stiamo affrontando un periodo difficile ma ne usciremo – ha aggiunto Vucinic -. Nessuno vuole che il club sparisca: ad Avellino è importante avere una squadra che milita in uno dei migliori campionati del mondo".



