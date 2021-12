Vuelta 2022, la partecipazione di Landa sarà decisa solo nel corso della stagione

17-12-2021 16:04

È troppo presto per Mikel Landa, sebbene il percorso sembra già calzargli a pennello, dire se prenderà parte o meno alla prossima edizione della Vuelta Espana.

La corsa a tappe iberica infatti non rientra al momento tra i principali obiettivi dell’alfiere della Bahrain-Victorious che, dunque, scioglierà le riserve in merito ad un’eventuale partecipazione solo nei prossimi mesi.

“Mi sembra un percorso molto duro, una Vuelta che inizia subito in maniera esigente. Nella prima settimana ci sono varie tappe nervose, con le montagne, alcuni arrivi in salita e la cronosquadre. Sarà una Vuelta difficile dal primo all’ultimo giorno” ha commentato all’agenzia spagnola EFE il corridore basco il quale ha poi spiegato che scioglierà le riserve sulla sua partecipazione solo a stagione in corso.

“Mi piacerebbe esserci, ma il corpo mi chiede di tornare al Tour. Dopo il Tour, organizzerò il resto della stagione. Mi piace il percorso, ma parlerò l’anno prossimo con il team e vedremo se inserirlo nel programma” ha chiosato Landa.

OMNISPORT