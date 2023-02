Vuelta a Andalucia: classifica a Pogacar, due italiani sull'ultimo podio

Lo sloveno non vince l'ultima tappa ma si porta a casa la corsa, Alessandro Covi e Andrea Pasqualon protagonisti della quinta tappa.

19-02-2023 16:07

Non è riuscito all’UAE Emirates l’en plein con il quinto successo su cinque tappe alla Vuelta a Andalucia 2023. Il trionfo finale della classifica è però come atteso di Tadej Pogacar, ultima tappa invece, da Otura a Alhaurin de la Torre per un totale di 184 chilometri, è stata vinta in volata da Omar Fraile (Ineos Grenadiers).

Sorride anche l’Italia nell’ultima tappa della Vuelta a Andalucia: Fraile infatti ha vinto davanti ai due italiani Alessandro Covi (Uae Team Emirates) e Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious).

ORDINE D’ARRIVO

1 Fraile Omar INEOS Grenadiers 04:27:59

2 Covi Alessandro UAE Team Emirates + 00

3 Pasqualon Andrea Bahrain Victorious + 00

4 Kron Andreas Lotto Dstny + 00

5 Schultz Nick Israel-Premier Tech + 00

6 Serrano Gonzalo Movistar Team + 00

7 Boasson-Hagen Edvald TotalEnergies + 00

8 Caruso Damiano Bahrain Victorious + 00

9 Ezquerra Jesus Burgos-BH + 00

10 Rota Lorenzo Intermarchè Circus Wanty + 00