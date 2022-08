Vuelta a Burgos: vittoria finale di Sivakov

06-08-2022 20:04

Il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates ha vinto la quinta e ultima tappa della Vuelta a Burgos, la Lermas-Lagunas de Neila di 170 km. battendo sull’ultima salita il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e il russo naturalizzato francese Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). La classifica generale della corsa l’ha vinta Sivakov con 35” su Almeida e Lopez. Sivakov, 25 anni, ha siglato il suo terzo successo in una corsa a tappe dopo le vittorie, entrambe nel 2019 al Tour of The Alps e al Giro di Polonia.