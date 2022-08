Vuelta a Espana 2022: seconda tappa a Sam Bennett

20-08-2022 18:16

L’irlandese Sam Bennett della Bora-Hansgrohe ha vinto la seconda tappa della Vuelta a Espana 2022, disputata ancora in Olanda, 175,1 km con partenza da ’s-Hertogenbosch e arrivo a Utrecht, battendo in volata il danese Mads Pedersen della Trek-Segafredo e il belga Tim Merlier della Alpecin-Deceunink. Quarto l’olandese Mike Teunissen, che in virtù dei piazzamenti ha tolto la maglia rossa di leader della classifica generale al compagno di squadra della Jumbo-Visma e connazionale Robert Gesink. Secondo, sempre in virtù dei piazzamenti, Edoardo Affini, anch’egli della Jumbo-Visma. Domani ultima tappa in terra olandese, da Breda a Breda, prima del trasferimento in Spagna.