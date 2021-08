Vuelta di Spagna, Felix Grossschartner: “Sono un po’ contrariato”

Traspare un po di rammarico dalle parole di Felix Grossschartner al termine della 7° tappa della Vuelta, con il corridore austriaco della Bora-Hansgrohe cheè andato in fuga a inizio giornata e per appena otto secondi non ha sfilato il simbolo del primato a Primoz Roglic, la maglia roja. Il vincitore del Giro di Turchia 2019 ha comunque guadagnato il secondo posto nella generale.

Queste le sue parole al termine della tappa odierna:

“Sono un po’ deluso, oggi potevo prendere la maglia roja, ma nel finale io e gli altri fuggitivi ci siamo guardati un po’ troppo. Al momento mi brucia ancora, ma oggi, sicuramente, è stata una giornata positiva per noi. Dopo la prima settimana della Vuelta sono secondo in classifica e nessuno se lo sarebbe potuto aspettare“.

