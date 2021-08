Vuelta di Spagna, Roglic: "Ho delle buone gambe, ci batteremo per la vittoria"

Giornata tutto sommato tranquilla per Primoz Roglic oggi alla Vuelta a España 2021. Nel corso di questa ottava tappa Roglic è rimasto coperto, non facendo stancare neanche i propri compagni di squadra dato che questa tappa è stata subito condotta dai velocisti.

Il capitano della Jumbo – Visma si è dunque limitato a controllare la situazione, cercando di tenersi al sicuro e al riparo da pericoli e recuperare in vista della conclusione della prima settimana con l’impegnativo Alto de Velefique. Queste le sue parole al termine della corsa:

“Sono rimasto fuori pericolo, col pensiero a una grande tappa di montagna in programma domani […] Qualsiasi sia la situazione in classifica lunedì, quando avremo il giorno di riposo, ci adatteremo. I miei compagni comunque hanno mostrato di essere molto forti e io attualmente sento di avere delle buone gambe. Quindi, sicuramente, ci batteremo per questa maglia rossa”.

Infine una battuta sul pubblico, davvero numeroso nella giornata di oggi:

“Per noi corridori è fantastico sentire un sostegno così importante da parte dei numerosi turisti che sono qui. Con la presenza del pubblico il nostro vissuto della corsa è completamente diverso rispetto allo scorso anno. Oggi è stata davvero una bella giornata di ciclismo”.

OMNISPORT | 21-08-2021 18:58