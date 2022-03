Vuelta Espana, assegnate le tre wildcard per l’edizione 2022

14-03-2022 15:22

Dopo Tour de France e Giro d’Italia anche la Vuelta Espana ha annunciato le wild card per l’edizione 2022.

Come accaduto per gli altri due grandi giri, anche in questo caso sono state premiate le squadre locali con Euskaltel – Euskadi, Kern Pharma Team e Burgos – BH che, approfittando della deroga eccezionale concessa dall’UCI, hanno ottenuto un prestigioso invito.

La presenza di queste tre formazioni spagnole, unita a quelle dei 18 team World Tour e delle altre due squadre aventi diritto Alpecin-Fenix e Arkéa-Samsic, farà sì che al via da Utrecht ci saranno in tutto 23 formazioni.

