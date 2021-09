Vuelta Espana, ufficiale la partenza dall’Olanda nel 2022

Sarà Utrecht a battezzare l’edizione numero 77 della Vuelta Espana. Come annunciato stamane infatti, la città olandese ospiterà la partenza della corsa a tappe spagnola, manifestazione sempre vinta negli ultimi tre anni da Primoz Roglic.

Dopo la Grand Depart, l’Olanda sarà protagonista anche della seconda e della terza tappa che si disputeranno rispettivamente tra ‘s-Hertogenbosch e Utrecht e lungo un circuito nei dintorni di Breda.

Grande soddisfazione, ovviamente, da parte, delle autorità locali che per voce del sindaco di Utrecht Sharon Dijksma hanno commentato così l’ufficialità della notizia.

“Abbiamo finalmente una data ufficiale. Non vedevamo l’ora di tornare in pista con il progetto de La Vuelta Holanda e ora non vediamo l’ora di metterci al lavoro. Stiamo allestendo un meraviglioso programma per residenti e aziende, nonché per tutti i nostri ospiti internazionali. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il legame speciale che già esiste tra Spagna e Paesi Bassi“.

Contento di questa sinergia spagnolo-olandese anche il Direttore generale della corsa Javier Guillén.

“Stiamo stabilendo nuove date per un progetto con quasi 6 anni di lavoro alle spalle. Questi mesi extra di attesa non hanno ridotto di un po’ il nostro desiderio di lavorare insieme, né l’entusiasmo e l’ambizione che abbiamo messo nell’organizzare questa partenza ufficiale fin dal primo giorno. Questa partenza passerà alla storia, segnando un traguardo importante sia per il ciclismo spagnolo che per quella olandese”.

La Vuelta dunque tornerà a riabbracciare le terre olandesi a distanza di tredici anni: nel 2009 infatti la corsa partì da Assen e solo dopo altre tre frazioni fra Olanda e Belgio fece ritorno in Spagna.

