Vuelta, Landa: "Non sono qui per la classifica generale"

18-08-2022 15:53

Countdown ormai iniziato verso l’inizio della Vuelta.

Tanti campioni al via in un ricco parterre che comprende anche Mikel Landa. Il ciclista basco della Bahrain-Victorius ha però ultimamente ribadito di non essere in piena forma e che cercherà di fare del suo meglio. Il suo stato fisico non al top, non gli permetterà di correre per la classifica generale, piuttosto, cercherà la vittoria di una tappa.

“Vorrei essere competitivo, ma questa volta è diverso perchè non sono al 100%. Correrò e cercherò di farmi apprezzare dai tifosi, anche se per me sarà quasi impossibile fare classifica. Mi concentrerò sulla vittoria di qualche tappa se riuscirò.”

Il basco non riesce a vincere una tappa alla Vuelta dal lontano 2015 ad Andorra e per questo motivo spera di vincerne una, se possibile nella settimana basca.

“Non penso che mi lasceranno troppo libero, ma se avrò spazio ci proverò. Mi piacerebbe vincere in casa mia perché conosco molto bene quelle strade, su cui mi sono spesso allenato”.

Favoriti? Per Landa sono tanti i ciclisti che possono aspirare alla vittoria finale.

“Non scopriamo l’acqua calda se dico che il favorito numero uno è Primoz Roglic. Potrebbe vincere per la quarta volta, ma attenzione anche a Carapaz, Hindley e Miguel Angel Lopez. Dopo i primi giorni si capirà meglio come sta ognuno di loro…vedremo chi sarà il primo a Madrid”.