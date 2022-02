Vuelta Valenciana, sprint di Jakobsen a Torrent

03-02-2022 17:48

Vittoria di potenza per Fabio Jakobsen nella seconda tappa della Vuelta Valenciana.

Il velocista della Quick Step Alpha Vinyl si è aggiudicato la frazione che ha portato il gruppo da Bétera a Torrent dopo 171,5 chilometri. Il compagno di squadra Remco Evenepoel conserva la maglia di leader della classifica generale.

Il grande sconfitto della giornata è Alexander Kristoff, piantatosi negli ultimi metri e vanificando quindi il lavoro dei compagni della Intermarché.

Secondo posto per il colombiano Molano, terzo un Elia Viviani protagonista di un ottimo spunto.

La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga a cinque: Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels WB), Sergio Román (Caja Rural RGA), Joseph Rosskopf e Benjamin King (Human Powered Health) e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel Euskadi) sono però stati ripresi ai -15 dall’arrivo.

Paura per la caduta del giovane velocista olandese David Dekker della Jumbo Visma, finito in mezzo alle piante e poi in un burrone dopo aver sbabliato una curva, salvo venire poi soccorso senza avere riportato gravi conseguenze.

