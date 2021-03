Walter De Raffaele incorona la Virtus: "Sono fortissimi"

Sfida da quartieri altissimi della classifica quella in programma sabato al Taliercio tra Reyer e Virtus Bologna.

I veneziani in caso di successo agguanterebbero le V nere a quota 26 punti, ma il coach dei lagunari Walter De Raffaele non si fa illusioni, elogiando il potenziale degli avversari:

“Affrontiamo una grande squadra, completa in tutti i ruoli, che sta dominando in EuroCup – le parole del coach livornese riportate dal sito ufficiale della Reyer – La chiave della partita sarà provare a limitare l’immenso potenziale offensivo che Bologna ha e che ogni volta sfrutta. Dovremo fare una partita di alto livello difensivo per 40 minuti, giocando con grande intensità e fisicità, perché la Virtus è una squadra fisicamente molto possente in tutti i ruoli”.

OMNISPORT | 04-03-2021 17:55