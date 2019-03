Wanda: "Alla fine è sempre colpa di Icardi". Zhang lo convoca

Possibile svolta nell'annosa telenovela Icardi. Secondo il Corriere della Sera, nelle prossime ore (probabilmente nella giornata di martedì), ci sarà un incontro tra lo stesso bomber argentino, Spalletti, lo staff medico e Marotta. L'obiettivo è sbloccare la situazione e provare a trovare una soluzione che possa risanare la frattura.

Ci sarebbe, quindi, una possibilità, anche se remota, che Icardi possa anche essere convocato per la prossima sfida di Europa League, in programma giovedì, contro l'Eintracht Francoforte (decisiva per continuare a sognare di vincere la competizione europea). L'incontro sarebbe caldeggiato da Steven Zhang. Il presidente, attualmente in Cina, avrebbe "invitato" Marotta ad intervenire per ricucire lo strappo.

Il tutto mentre Wanda Nara, dagli studi di Tiki Taka, torna a difendere, a spada tratta, il suo assistito: "Alla fine è sempre colpa di Icardi, se non parla non va bene, se parla è un problema. Ha scritto una lettera, cos’altro doveva fare? Non può parlare a tutta l'Italia? Se l’Inter vince è un problema di Icardi, se perde è colpa di Mauro: è sempre colpa sua?", le sue parole.

L'agente di Maurito ha anche chiarito la sua posizione: "Alla società ho detto che se la mia presenza qui a Tiki Taka dovesse rappresentare un problema allora sarei disposta a fare un passo indietro, ma loro mi hanno detto che non è un problema". Poi, la stessa Wanda, si dimostra possibilista su un reintegro del suo assistito, magari per il Derby, in programma il prossimo 17 marzo: “Nell'ultimo Derby Mauro era sicuro di segnare, e così è stato. Siamo andati tranquilli allo stadio. Se vorrei Icardi nel prossimo derby? Certo che lo vorrei, ovviamente”.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 08:00