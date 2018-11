Wanda contenta con Icardi via da casa: le sue parole a Tiki Taka

“Grazie a Dio Mauro è in Nazionale, non lo volevo a casa in questi giorni”. Parole sibilline quelle pronunciate da Wanda Nara nel corso della puntata di Tiki Taka di ieri e rivolte alla partenza del suo compagno in ritiro con l’Argentina durante la sosta per le nazionali.

ICARDI VIA, WANDA FELICE – Ovviamente non c’è nessuno scricchiolio all’orizzonte tra la coppia argentina. La frase a sensazione viene subito spiegata a Pierluigi Pardo dal sorriso della stessa Wanda Nara che aggiunge: “Maurito dopo le sconfitte è intrattabile, meglio non averlo a casa in questi giorni, altrimenti mi avrebbe mandata… in cucina per non dire un’altra cosa”.

INTER KO, L’ANALISI – Wanda che sin dalle prime puntate, anche dopo i ko con Sassuolo e Parma, aveva indicato nell’Inter la più accreditata al ruolo di anti-Juve, non si sottrae quando in studio si parla del clamoroso, per punteggio e mole di gioco, ko di Bergamo per 4-1 contro l’Atalanta: “L’Inter sta giocando ogni 3 giorni, secondo me è normale che ci possano essere dei momenti così. Non è un caso che questo ko sia arrivato dopo la partita pareggiata col Barcellona, la squadra era stanca, invece gli altri molto freschi e soprattutto l’Atalanta è squadra molto fisica. Comunque sia anche le sconfitte servono”.

IL PARAGONE ICARDI-HIGUAIN – Da connazionale Wanda non si è potuta tirare indietro nell’esprimere un giudizio sulla domenica nera di Higuain con il rigore sbagliato e l’espulsione con tanto di nervi saltati in faccia all’arbitro in Milan-Juventus: “Il Pipita sente molto l’emozione e la partita con la Juve per lui lo era tantissimo, ha voluto tirare un rigore come ha spesso fatto in carriera contro le sue ex squadre, gli è andata male, in queste occasioni c’è tutto da perdere e poco da guadagnare. Maurito? È un giocatore diverso, in queste situazioni, sotto pressione, lui si esalta”.

RIMONTA ANCORA POSSIBILE MA JUVE FORTUNATA – E se da una parte Mughini rimarca con ironia il conto aperto della Juventus con la dea bendata: “Credo che dopo la partita col Manchester di mercoledì scorso abbiamo un credito con la fortuna infinito”; dall’altra Wanda dice l’opposto: “Credo ancora nella rimonta sulla Juve che però ha tanta fortuna, con Higuain che sbaglia il rigore e tante partite raddrizzate in un modo o nell’altro”.

SPORTEVAI | 13-11-2018 11:17