Wanda Nara, altro messaggio social: tifosi dell'Inter infuriati

Se la telenovela Griezmann sembra destinata a scrivere l’ultima puntata prima del Mondiale, e così pure quella legata al futuro del portiere della Roma Alisson, chi in Russia non andrà è atteso da una lunga estate sul filo delle trattative. Ma anche dell’incertezza e delle polemiche. È il caso di Mauro Icardi, i cui messaggi “cifrati” continuano a fare infuriare i tifosi dell’Inter. La situazione è chiara: subito dopo la vittoria in casa della Lazio valsa il ritorno in Champions League dopo 6 anni, il capitano nerazzurro ha rilasciato dichiarazioni ambigue, che hanno rassicurato solo in parte il popolo interista in merito alla permanenza a Milano dell’argentino, che in Champions non ha ancora giocato neppure un minuto. Pochi giorni dopo è partito l’ormai consueto braccio di ferro tra la società e Wanda Nara, la moglie-agente dell’argentino, decisa a spuntare un altro ritocco all’ingaggio dopo quello che nell’estate di due anni fa portò Maurito a guadagnare 5 milioni netti con rinnovo fino al 2021 e inserimento di una clausola rescissoria da 110 milioni. Clausola valida fino a metà luglio, poi chi vorrà Icardi dovrà trattare con l’Inter. Al momento di offerte vere e proprie non ne sono arrivate, fatto questo che non fa il gioco di Icardi e signora, pronta a chiedere una base fissa di 8 milioni più bonus.

Troppo per l’Inter, che certo non gradisce, al pari dei tifosi, i segnali lanciati dalla moglie-agente dell’ex sampdoriano. Resta comunque in piedi la suggestione di uno scambio stellare e clamoroso con la Juventus, che porterebbe Gonzalo Higuain alla corte di Spalletti con 50 milioni di conguaglio per l’Inter. Possibile? C’è chi giura che le società ci stiano lavorando sottotraccia, intanto dopo l’immagine della zebra postata da Wanda durante la vacanza-safari in Sud Africa, ecco un altro messaggio poco incoraggiante per i tifosi dell’Inter, che hanno visto la signora Icardi abbigliata con un vestitino bianconero, foto postata sul profilo Instagram della donna. Messaggio tutt’altro che subliminale, che ha scatenato reazioni opposte: i tifosi della Juventus cominciano a credere all’ipotesi clamorosa, quelli dell’Inter inorridiscono di fronte allo scambio, ma sembrano averne abbastanza anche delle strategie della moglie del capitano…

SPORTAL.IT | 10-06-2018 21:20