Wanda Nara incinta del sesto figlio? Le foto che insospettiscono

Dietro le manovre spregiudicate per consentire a Mauro Icardi di indossare la maglia della Juventus e definire un trasferimento della famiglia pressoché indolore, ci sarebbe una nuova gravidanza. Wanda Nara, contrariamente a quanto dichiarato mesi addietro in un’intervista rilasciata a Verissimo, sarebbe incinta del suo sesto figlio, il terzo con l’attuale marito, l’attaccante argentino dell’Inter.

La moglie-agente del giocatore, secondo l’indiscrezione riportata da Chi, sarebbe più tonda rispetto al consueto e a causa del suo stato avrebbe diradato gli impegni professionali in agenda dopo la partecipazione con la figlia Isabella a un reality in Thailandia. Nelle foto pubblicate sul numero in edicola, in effetti Wanda mostra una certa rotondità ma non vi sono altre prove sulla presunta dolce attesa, né comunicazioni sull’argomento.

La scelta di non affrontare cambiamenti importanti, combinata a quella di non intraprendere viaggi a lungo raggio di recente, sarebbe un ulteriore indizio dello stato interessante della Nara che starebbe vivendo la sua sesta gravidanza.

Fino a questo momento, sui social, la signora Icardi e consorte non hanno smentito né confermato la notizia riportata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, nonostante la costanza con cui la Nara aggiorna e utilizza il suo profilo Instagram. Che ci sia del vero?

VIRGILIO SPORT | 24-07-2019 12:10