Wanda Nara querela Ivana Icardi, ma tace difficoltà suoceri

E dopo la diffida, pubblicata su Instagram, giunse il post con tanto di citazione di MalcolmX e frase sibillina a corollario di una immagine di spalle della protagonista di una lotta intestina tra le più cruente dello showbiz. E non solo all’interno dell’Inter. L’ultima diretta di Live – Non è la d’Urso ha sancito i passaggi che hanno acuito la crisi familiare nel clan Icardi, culminata con il mandato ai propri legali di Wanda Nara nei confronti di Ivana Icardi.

Ivana, in questa guerra però non è sola. Suo fratello Guido ha manifestato esplicitamente e indirettamente la propria posizione, rispetto a quanto segnato dall’ingresso nella loro vita di Wanda, prima compagna poi moglie e agente del fratello Mauro (che non segue più su Instagram).

Il fratello dell’attaccante interista ha preso parte ai dibattiti salottieri, sul palcoscenico pomeridiano e serale della d’Urso, superando l’iniziale difficoltà di misurarsi con il mezzo televisivo e abbattendo le riserve su un tema così delicato. Il suo obiettivo dichiarato, al pari di quello palesato da Ivana, è di ricucire un rapporto attraversato da smagliature e che di fatto impedisce loro di vedere, frequentare, sentire il fratello calciatore.

Fino a questo momento, Wanda Nara non ha fornito una sua versione univoca sui fatti che hanno indotto Mauro Icardi a strappare ogni relazione con i suoi fratelli. Ana Rosenfeld, avvocato che segue la showgirl, ha ribadito in un programma argentino l’interesse personale della Icardi e l’assenza di intenti riconciliatori: “A differenza dell’Argentina, ogni volta che Ivana compare in un programma televisivo percepisce 4000 euro”, ha dichiarato a El Trece.

Quanto emerso nella diretta del Grande Fratello, riguarda anche l’incomprensibile ritrosia di Icardi (il cui ingaggio milionario è noto ormai a chiunque) ad aiutare la madre che ad oggi lavora in una lavanderia per mantenersi.

Un concetto ribadito a più riprese da Ivana. Alla esplicita domanda, avanzata da Cristiano Malgioglio (opinionista con Iva Zanicchi del GF) sugli aiuti economici che Icardi presterebbe a sua madre, Ivana ha risposto: “Non la aiuta”.

A parte la bagarre in studio, sui social e in note successive alla diretta non vi fa esplicito cenno alla questione. Quale sarebbe, dunque, la verità di Wanda Nara? La showgirl argentina è pronta a confrontarsi per fornire la propria versione di questa guerriglia?

VIRGILIO SPORT | 19-04-2019 11:44