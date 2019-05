Wanda Nara sbotta e mostra il piede di Mauro Icardi

Nuovo show di Wanda Nara negli studi di Tiki Taka: la moglie-agente di Mauro Icardi si è lamentata per il rigore negato al marito durante il match di campionato tra Udinese e Inter. “Icardi ha il piede nero (mostra la foto dal telefono ndr.), è rimasto due minuti a terra. Se quello non è rigore, io sono… Come mai non sono andati a vederlo al Var? Il Var non può chiamare l’arbitro per dirgli di andare a vedere il fallo? Se ha protestato? Lui ha protestato dopo, prima era a terra per il fallo”.

La show-girl ha parlato anche delle foto osé che hanno fatto discutere in rete: “Quelle scattate con Mauro? Lavoro, arte, un bellissimo ragazzo, è uno shooting che abbiamo fatto. Meno male che l’ho potuto fare, se lo facesse con un modello avrei uno choc al cuore. Il problema è il colore, ma le foto le hanno fatte in tante in bianco e nero. Dovete fare una differenza tra chi racconta la sua vita sui social e chi lo fa per lavoro, sia io che Mauro ci lavoriamo. Ne mancano due da pubblicare. Foto da quattro soldi? Quattro soldi no, qualcosa in più magari…”.

“E’ un lavoro, non scelgo io il momento in cui pubblicare. Perché ci sono dei problemi? Icardinon ha nessun problema. Io non vivo di critiche, io vivo di questi shooting e anche Mauro per sponsor. Ognuno con la sua carriera fa quello che gli pare. Ora che ha fatto lo shooting avrà dimenticato come si fa a segnare. Gli è venuto un dubbio, non sa come si gioca. Non era il momento per farlo ora? E poi tra venti giorni comunque inizia il calciomercato…”.

