Wawrinka salta anche gli Us Open

Dopo l’intera stagione sull’erba e le Olimpiadi, Stan Wawrinka salterà anche i tornei americani e lo Us Open, in programma al termine del mese. Il tennista svizzero sta cercando di recuperare dal secondo intervento chirurgico al piede, e il rientro in campo è rimandato a data da destinarsi.

Trentasei anni, l’atleta elvetico si è posto l’obiettivo di tornare in campo prima della fine della stagione: non gioca dallo scorso marzo, quando perse al primo turno del torneo di Doha. Si attendono invece novità dal connazionale Roger Federer, che salterà i tornei di avvicinamento ma non ha escluso la partecipazione agli Us Open.

OMNISPORT | 10-08-2021 07:59