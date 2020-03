Weems non ha dubbi: "Chiudere"

Kyle Weems, che ha già rimandato negli Stati Uniti sua moglie Jacque e i suoi due figli Kyrie e CJ, ha espresso il suo punto di vista con il sito israeliano Rabbi Sport.

"Siamo stati in grado di allenarci a gruppi di tre presso la nostra struttura privata ma ora abbiamo smesso e siamo nelle nostre case. Penso che l’unica cosa da fare sia chiudere questa stagione. I morti aumentano man mano che passano i giorni e pensare di potere giocare ancora, in questa stagione, vuol dire non tenere in considerazione questo aspetto. E’ una questione anche di rispetto" ha detto il cestista della Virtus Bologna.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 18:02