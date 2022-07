West Ham: rilancio per Scamacca

22-07-2022 13:52

Fonte: Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Il West Ham nella giornata di ieri è tornato alla carica per Gianluca Scamacca e sembra che questa volta, il club londinese, faccia sul serio.

La squadra di mister David Moyes, è alla ricerca di un centravanti e non è un mistero che abbia da tempo nel mirino l’attaccante neroverde. Gli hammers hanno quindi rilanciato per il centravanti della Nazionale dopo che il Chelsea ha messo in stand-by la cessione di Armando Broja.

Per il bomber albanese classe 2001, il club londinese aveva messo sul piatto 25 milioni di sterline. Proposta a cui i blues hanno non hanno risposto, con Tuchel che ieri – in conferenza stampa – ha gelato la sua cessione. A quel punto, ecco spiegato il rilancio deciso per Gianluca Scamacca.

Il club inglese avrebbe presentato un’offerta ufficiale da poco meno di 40 milioni di di euro per l’attaccante. Gli emiliani, però, ne chiedono almeno 50.

